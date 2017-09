Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Mi-am înșelat iubitul o singură dată și am remușcări”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Draga Adela,

Numele meu este Alexandra. Am o probelma care mă macină şi nu pot dormi nopţile. Mai mereu adorm plângând din cauza asta.

Am o relaţie de 2 ani cu iubitul meu, iar acum un an mi-am început viaţa sexuală cu el. Îl iubesc din toată inima, doar că acum 3 luni am dat-o rău în bară. La îndemnul unei prietene, care de fapt îmi e mai mult o influenţă proastă, am făcut o cu un alt băiat, o singură dată, fără sentimente, fără vreun ataşament faţă de el.

Iubitul meu nu ştie pentru că el este la muncă în Germania. Eu mereu mi-am dorit ca primul bărbat din viaţa mea să fie şi ultimul, iar greşeala asta mă bântuie de atunci, mă simt atât de vinovată şi mă urăsc pentru ce am făcut, mai ales pentru că am acceptat, deși nu îmi doream asta. Singurul lucru bun este că de atunci îmi apreciez mult mai mult iubitul şi îl iubesc din ce în ce mai mult.

Te implor, dă-mi un sfat, am mare nevoie. Ştiu că timpul nu-l mai pot da înapoi, dar nu pot trăi cu sentimmentul ăsta mereu.