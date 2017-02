Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am o relaţie cu un bărbat mai bătrân decât mine. Trebuie să înţeleg că nu poate fi tot timpul lângă mine, dar nu pot”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am mare nevoie de ajutorul tău. Am o relaţie cu un bărbat mai bătrân decât mine. E totul frumos, mă răsfaţă, îmi dovedeşte că mă iubeşte, niciodată nu simt diferenţa de vârstă. Ştiu că nu e ok ce fac, ştiu că o să se vadă diferenţa de vârstă în timp, sunt conștienta de toate, şi totuşi nu mă pot abţine. Inima nu mă lasă să mă opresc. Îl iubesc enorm de mult.

Este un bărbat deştept, căruia îi place să lucreze şi mă simt mândră în fiecare secundă că e al meu. Trebuie să înţeleg că nu poate fi tot timpul lângă mine, dar nu pot. Eu nu înţeleg că dacă nu poate să ne vedem nu înseamnă că nu mă mai iubeşte.

Nu mă înţeleg. Ajută-mă, te rog, cu un sfat.

Nu mă văd cu el în viitor, dar în acelaşi timp nu mă văd nici fără el… E iubirea aia din adolescenţă, obsesivă.

Îţi mulţumesc şi te felicit pentru ce faci. Ne faci viaţa mai uşoară.