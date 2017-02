Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Am 44 de ani și parcă a murit… Iubesc cu disperare şi înfrigurare şi sfârșire un bărbat însurat care mă respinge”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

M-am trezit că nu am cui să-mi țip disperarea, că nu ştiu cum să mă adun. Iubesc cu disperare şi înfrigurare şi sfârlire un bărbat însurat. Suntem de 9 ani împreună, trecând peste multe şi prin multe… Simţim puternic unul pentru altul…iubire. Acum un an, fata lui putea să moară într-un accident… Din această cauza se acuză şi mă respinge în toate modurile posibile, dar când ne întâlnim îmi spune: de ce îmi bine cu ţine, mi-ai făcut vrăji? După ce pleacă, încep jignirile. Nu ştiu cum să-mi mai țip durerea. Ce să fac? Nici nu concep măcar să vorbesc cu alt bărbat… Am 44 de ani şi parcă am murit…