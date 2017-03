Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Vreau să fim din nou împreună, dar el nu mai vrea, deși încă mă iubeşte”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt Adina şi am 32 de ani. Am şi eu o problem: am fost cu un băiat de două ori, câte două-trei luni, şi iar ne-am despărţit. Înainte am făcut prostii şi ne-am despărţit, am mai încercat, dar el nu mai vrea și spune că e prea ocupat cu munca şi nu mai are timp de altele.

Îmi zice să-mi refac viaţa şi să fiu fericită, eu îl iubesc mult, dar i-am şi făcut mult rău, am dormit la prietenul meu care e duşmanul lui. Atunci ne-am despărţit. După aceea ne-am împăcat şi am avut multe probleme şi iar ne-am despărţit.

Acum eu vreau să fim din nou împreună, dar el nu mai vrea, deși încă mă iubeşte. Ce să fac, pentru că îl iubesc mult şi îmi este foarte greu fără el?