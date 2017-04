Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Soțul meu și cumnata mea au fugit în lume și ne-au lăsat cu copiii pe mine și pe fratele meu”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Maria şi povestea mea e din categoria: viața bate filmul. Sunt căsătorită de 10 ani şi am un băiat de 8. Fratele meu, este şi el căsătorit de 7 ani şi are o fetiţă de 5 ani. Întotdeauana am simţit că este ceva între soţul meu şi cumnata mea, chiar de când fratele meu a venit prima oară cu ea în vizită la noi. În timp, eu am mai vorbit despre asta şi cu cealaltă sora a noastră, şi cu prietenele mele, chiar şi cu mama. Nu prea le venea lor să creadă, chiar îmi spuneau că sunt nebună, fratele meu mai ales.

Până când ne-am trezit cu soţii noştri iubiţi că fug în lume şi ne lasă singuri cu copiii! Au plecat că-n filme! Ne-au lăsat bilete, au premeditat luni de zile. Au plecat amândoi la muncă în Germania, iar noi ne-am trezit în fața faptului împlinit când ei erau deja acolo.

Au trecut deja două luni de când au plecat, mi-am mai revenit din şoc. Fratele meu e distrus, trebuie să aibă grijă de cea mică. Eu într-un fel mă aşteptăm, ţi-am zis că am simţit din prima clipă. Dar am adunat atâta furie că, dacă îl prind că vine, cred că îl omor! Copiii întreabă de tata şi de mama lor, noi încercăm să nu le spunem dar lumea a început să vorbească şi nu prea ştim cum să reacţionăm.

Aş vrea să-mi dai un sfat, nu ştiu cum să procedăm cu cei mici.