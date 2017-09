Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „I-am acceptat cererea în căsătorie, iar după câteva ore, am băut și m-am culcat cu un bun prieten”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am făcut o greşeală pe care nu ştiu cum să o repar, de-aia şi apelez la tine, poate sfatul tău mă va ajuta să găsesc o soluţie. Am început o relaţie în urmă cu câţiva ani, iar acum câteva săptămâni m-a cerut în căsătorie. În ultimii 2 ani discutase cu mine despre planurile lui de viitor cu mine, însă niciodată nu a adus în discuţie căsătoria. De aceea, în ziua în care mi-a întins inelul, m-a luat complet prin surprindere. Nu m-am simţit şi nu mă simt nici acum pregătită să fac pasul ăsta. Cu toate astea, nu ştiu de ce, poate ca să nu-l rănesc, am acceptat cererea.

Câteva ore mai târziu, m-am întâlnit cu un bun prieten, pentru că voiam să vorbesc cu cineva, care să nu fie iubitul meu, şi căruia să-i povestesc temerile. Ne-am întâlnit la el acasă. Din vorbă în vorbă, după câteva pahare, nu ştiu cum am ajuns amândoi în pat. A doua zi dimineaţă, când m-am trezit, pe lângă o durere de cap şi un imens regret pentru ce făcusem, aveam şi foarte multe apeluri nepreluate de la iubitul ei.

Cumva, a aflat că m-am văzut cu acest prieten la el acasă şi când a văzut că nu vin noaptea acasă, nu i-a luat mult până să îşi dea seama ce s-a întâmplat. Am plecat repede de la tipul acesta şi când am ajuns acasă, l-am găsit desfigurat de durere. Mi-a cerut explicaţii, dar nu am ştiut ce să-i zic, de ce îi făcusem lucrul ăsta. Şi-a strâns lucrurile şi s-a mutat la un prieten. De atunci, au trecut câteva săptămâni în care nu am vorbit deloc, deşi l-am sunat de nenumărate ori şi i-am lăsat mesaje să ne vedem, să discutăm.

În momentul ăsta, nici nu ştiu dacă mai suntem sau nu împreună, pentru că nu-mi vorbeşte. Inelul a rămas la mine. Nu ştiu cum să mai interpretez situaţia asta. Mi-aş dori să pot repara tot ce am stricat, dar mi-e temă că nu va mai vrea să vorbească niciodată cu mine…