Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Am aflat că soția m-a înșelat și, la rândul meu, am înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Alex, sunt căsătorit și am doi copii minunați. Într-o zi am aflat că soția m-a înșelat și, din dragoste pentru copii, am trecut cu vederea. La rândul meu, și eu am înșelat-o cu cea mai bună prietena a ei și acum consider că suntem chit, cu toate că în sufletul meu, încă simt o cicatrice a faptei ei. Întrebarea este: cum pot uita ceea ce a făcut ea???