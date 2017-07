Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Am aflat, întâmplător, că iubitul meu a avut o relație de un an cu un bărbat”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Maria și mă aflu de trei ani într-o relație stabilă. Mă înțeleg foarte bine cu iubitul meu, este atent, drăguț, înteligent, cu simțul umorului, însă viața sexuală nu este fabuloasă. Nici dezastruoasă nu e, dar facem sex cam rar. Problema e că am aflat, întâmplător, că iubitul meu a avut o relație de un an cu un bărbat.

Da, a avut o relație gay, și nu una scurtă și experimentală, ci de un an întreg. Acum mă întreb dacă nu cumva este gay și stă cu mine doar de paravan. Nu mai am deloc încredere în mine și sunt sigură că o să nege dacă o să-l întreb, am fost avertizată de acest lucru de către persoana care mi s-a destăinuit. Ce mă fac?

Adela răspunde:

Dragă Maria,

Dacă spui că iubitul tău e atent și drăguț, dacă vă înțelegeți bine, înseamnă că totuși relația e ok. Până la urmă, el o fi avut o relație cu un bărbat timp de un an, dar cu tine este de trei ani. Faptul că nu ți-a spus arată că el nu se mândrește cu acea relație, preferă să o țină secretă ca și când i-ar fi rușine de ea. Poate că dorește să uite de acele momente, poate că și-a dat seama că se rătăcise și acum dorește să revină pe calea cea bună.

Dacă nu ai motive să-l suspectezi că ar continua să aibă asemenea relații, eu zic să-i mai acorzi o șansă. Probabil că are nevoie de timp pentru a se reechilibra din punct de vedere sexual. Aici, rolul tău este determinant. Cu cât cultivi mai mult polaritatea dintre voi, cu atât el ve redeveni mai repede bărbat, în adevăratul sens al cuvântului. Asta înseamnă ca tu să fii extrem de feminină, din toate punctele de vedere: și ca aparență, și ca mod de a fi.

Feminitatea implică foarte multă iubire și iertare, înțelegere – maternă chiar – să-i dai sentimentul că îi e bine cu tine, că este iubit și este în siguranță, astfel încât să nu mai aibă nevoie să se refugieze în altceva. Dacă tu ești suspicioasă și neîncrezătoare, nu rezolvi nimic. Doar îi accentuezi sentimentul de vinovăție și îl îndepărtezi. Dacă, dimpotrivă, ești iubitoare și caldă, îl ajuți și să-și revină, îți salvezi și relația.