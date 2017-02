Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Am ajuns ca niște colegi de apartament, nu mai are nevoie de mine ca femeie”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Mă numesc Alina și ți-am scris anul trecut referitor la iubitul meu. Deși relația noastră funcționa bine, el se ducea la prostituate. M-ai sfătuit să fiu liniștită atâta timp cât el se comportă frumos cu mine. Între timp ne-am mutat împreună și am sperat ca un copil naiv că, avându-mă zilnic lângă el, nu va mai avea nevoie de servicile acelor femei.

La câteva luni de când ne-am mutat împreună a început să își schimbe comportamentul față de mine. Avea zile în care se trezea dimineață și pur și simplu nu avea chef să vorbească cu mine, mă ignora total de parcă îi făcusem ceva deși în seara precedentă adormisem îmbrățișați și fericiți.

Se enerva din orice… La un moment dat, am ajuns ca niște colegi de apartament… El nu mai avea nevoie de mine ca femeie. A venit ziua în care am aflat că îi făcea curte unei fete de la sala de sport unde mergeam amândoi. Acela a fost momentul în care mi s-a umplut paharul, mi-am făcut bagajele și am plecat de acasă.

A încercat tot timpul să ne împăcăm și ușor ușor am început să sper că și-a învățat lecția și că ne putem continuă relația. Însă după seara în care ne-am împăcat (nu mă întorsesem acasă) și am făcut dragoste cu el… a doua zi am aflat că din nou încearcă să agațe o fată de la sală de sport… ba chiar o conduce acasă cu mașină… iar ea îi răspunde avansurilor lui.

Iar ne-am certat și iar mă vrea înapoi însă cu fata respectivă tot nu a încetat… nu înțeleg ce vrea de la viața mea…. de ce mă vrea înapoi dacă nu-i pasă că sufăr? De ce mă vrea înapoi dacă nu mă iubește?… Sunt întrebări la care el niciodată nu-mi va da un răspuns, însă mi-ar plăcea să aud o părere…