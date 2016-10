Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Amorul durează prea mult și eu nu pot atâta”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Am 20 de ani și sunt într-o relație de 7 luni și vorbim ca iubiți de 5 ani. Noi ne cunoaștem de mici copii, el are 24 de ani. În ăștia 5 ani în care am vorbit cu el pe Facebook, eu nu eram în țară, am fost plecată. El spunea că mă iubește și chestii de genul ăsta, dar în ăștia 5 ani, el a mai avut relații, multe relații, dar vorbea cu mine și îmi spunea de relațiile lui, dar tot îmi spunea că mă iubește, că îi plac de când eram în țară.

Acum 7 luni, am venit în România și suntem împreună. Spune că mă iubește, se comportă excellent, și-a făcut planuri să ne mutăm împreună. El vine la mine la sfârșit de săptămână, eu mă duc la el, totul pare OK, dar el are o problemă în ceea ce privește sexul. Durează mult, mult timp, poate ține 2 ore încontinuu și de 2-3 ori pe zi, eu nu pot atâta și, dacă îl refuz se supără, chiar dacă nu-mi arată.

În rezumat, nu cred în iubirea lui, cred că este pentru sex. Eu îl iubesc nespus de mult pentru că și eu îl plac de când eram în România, acum mulți ani. Nu știu ce să fac să-l cred, nu pot, că este cam golănaș. Dă-mi un sfat.