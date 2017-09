Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Obişnuieşte să piardă nopţi prin cluburi de noapte cu animatoare”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Apelez la tine în speranţa că mă poţi ajuta cu un sfat. Sunt împreună cu un tip de aproape jumătate de an. În primele săptămâni de relaţie nu ne-am petrecut majoritatea timpului împreună, adică am ieşit şi separat, eu cu prietenii mei, el cu ai lui. Fără să ne întrebăm unul pe altul unde şi ce am făcut, crezând că aşa e firesc, la început, să nu ne cerem raportul unul altuia. Doar că în timp ce eu ies câteva ore cu prietenii şi mă întorc acasă undeva în jurul miezului nopţii, am aflat că el obişnuieşte să piardă nopţi prin cluburi de noapte cu animatoare. În telefon are filmuleţe în care apare alături de respectivele dame în ipostaze care pe mine nu mă fac să mă simt deloc confortabil. I-am zis că mă deranjează, iar el mi-a răspuns că nu are ce să facă, pentru că asta este slăbiciunea lui. Îi place să fie mereu lângă femei frumoase, dar că doar se prosteşte, nu înseamnă nimic pentru el şi că ţine la mine. Nu mă simt deloc ok ştiind că face lucrurile astea şi deja când îmi spune că nu putem să ne vedem, pentru că iese în oraş cu prietenii, mai am puţin şi o iau razna. Şi oricât de mult m-aş supăra, nu-l văd dispus să-şi schimbe obiceiurile. Eu acum ce ar trebui să fac? Mulţumesc anticipat pentru răspuns.