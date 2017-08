Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Ca să strâng banii de care cred că am nevoie, trebuie să mă mai prostituez cel puțin 5-6 ani”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Maria, am 29 de ani și am trăit câțiva ani de calvar. Soțul meu m-a bătut de foarte multe ori, dar până la urmă am reușit să divorțez de el. M-am mutat la părinții mei, care m-au abuzat și ei, tata chiar m-a lovit de câteva ori. Sunt necalificată, am terminat un liceu la seral, deci slabe șanse să mă angajez pe bani buni. Practic, am făcut niște greșeli în viață care mă costă enorm acum.

Am plecat de la părinții mei, m-am mutat la o prietenă, care m-a ținut doar două luni, deoarece banii pe care îi câștigam ca vânzătoare îmi permiteau doar să contribui la cheluielile de întreținere, deci nu îi plăteam chirie. Am mers la o altă prietenă, m-a primit două săptămâni. Apoi m-am apucat de prostituție pe cont propriu, mi-am închiriat un apartament spațios și am ajuns să câștig foarte mulți bani. Acum îmi permit orice, am pus bani deoparte, însă vreau să-mi cumpăr casa mea și să strâng suficient de mulți bani pentru a începe o afacere.

Nu mai vreau să fiu niciodată săracă, vreau să devin o femeie cu bani, care să-și găsească la un moment dat pe cineva, să se mărite, să facă un copil. Ca să strâng banii de care cred că am nevoie, trebuie să mă mai prostituez cel puțin 5-6 ani. Spune-mi, te rog, procedez bine? Mărturisesc că mă simt zi de zi umilită pentru ceea ce fac, umilită de bărbați, mă simt murdară, însă cred, cumva, că merită sacrificiul ca măcar de la 35 de ani să duc o viață normală. Spune-mi cum să o scot la capăt și cum să rezist pentru a-mi îndeplini visul.