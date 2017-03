Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Când am conceput acel copil, amândoi eram băuți și am decis împreună să fac avort”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Mona și am 28 de ani. Cu 7 luni în urmă am cunoscut un băiat de care m-am îndrăgostit… și el de mine. Ne-am iubit cu pasiune, dar avea ceva ciudat. Din când în când, devenea distant, nu mai comunica deloc, parcă aș fi fost oricine de pe stradă. Menționez că amândoi avem pasiunea de a mai bea din când în când câte un pahar de vin în plus. Azi așa, mâine așa, până într-o zi când am descoperit că sunt gravidă.

Problema e că, atunci când am conceput acel copil, amândoi eram băuți. Mi s-a spus că există un risc ca copilul să se nască cu probleme, drept urmare am decis amândoi să fac avort. După care, el a intrat din nou în conul lui de umbră, nici măcar nu-mi răspunde la telefon. Ce să fac, da-ți-mi un sfat, îl iubesc, nu pot trăi fără el. Oare era mai bine dacă nu făceam avort?