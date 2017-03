Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Când am început să mă îngraş din cauza sarcinii, a început să fie tot mai rece cu mine”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Estera şi am 23 de ani. L-am cunoscut pe soţul meu, care acum are 21 de ani, în urmă cu 2 ani, pe internet. Eu sunt din Sibiu, el din Republica Molodva, iar când ne-am cunoscut, el lucra în Germania. Am continuat să tot vorbim pe internet până ne-am văzut. Ne-am îndrăgostit unul de celălalt şi ce-i drept, am hotărât prea repede să ne mutăm împreună, în Germania, fiindcă nu am vrut să stăm la distanţă. La început, totul era frumos. Eu am rămas însărcinată şi, bineînţeles, am acceptat sarcina pentru că ne doream un copil. Când am început să mă îngraş din cauza sarcinii, soţul meu a început să se schimbe, să fie tot mai rece cu mine. Am zis că dacă o să nasc copilul, poate o să se schimbe, însă nu a fost aşa. Părinţii mei sunt creştini penticostali şi nu au fost de acord cu relaţia noastră de la început, dar nici nu s-au băgat în ea. Dimpotrivă, am primit cel mai mare sprijin din partea lor. La mici discuţii, soţul meu m-a şi lovit, însă părinţilor mei nu le-am zis. În decembrie anul trecut am făcut cununia, deşi eu nu am prea fost de acord, însă pentru copil am zis să mai dau o şansă. El este din ce în ce mai rece cu mine. Cu gesturile de dragoste a rărit-o prima dată, apoi a început să mă sărute, şi, uşor-uşor, să mă alinte. Ce sfat îmi dai? Eu l-aş părăsi, dar pe altă parte, îl iubesc enorm. Chiar nu ştiu ce să fac. El spune că mă iubeşte, dar un om ce iubeşte nu este aşa de indiferent.