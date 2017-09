Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Când nu-i convine ceva, soțul meu începe să ţipe, mă trage de păr, mă îmbrânceşte”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela,

Mă numesc Mirela, am 34 de ani şi sunt căsătorită de 8 ani. Avem împreună un băieţel în vârstă de 4 ani. Soţul meu are un temperament coleric, se aprinde foarte repede, dar în primii ani ai căsniciei nu a fost agresiv cu mine. Acum vreo 2 ani, însă, mi-a dat prima palmă. Iar de atunci a început să devină mai agresiv. Când nu-i convine ceva (de exemplu ajunge acasă şi nu îi place ce găseşte de mâncare sau nu i se pare că e suficient de curat în casă) începe să ţipe, mă trage de păr, mă îmbrânceşte. Nu am vrut să depun reclamaţie la Poliţie, pentru că m-am gândit în primul rând la copil. De faţă cu el, e cel mai blând om şi niciodată nu s-a purtat urât cu mine când era el prezent. Într-o zi, când m-a lovit mai tare, l-am ameninţat cu divorţul, dar a zis că dacă depun actele, îmi ia copilul şi nu-l mai văd. Nu ştiu ce să fac. Nu vreau să-mi despart copilul de tată, dar nici aşa nu mai pot trăi…