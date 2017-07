Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Cu fostul a vrut să locuiască împreună, chiar să aibă un copil, dar cu mine simt că nu îşi doreşte acelaşi lucru”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela!

Mă numesc Andrei am 38 de ani (divorţat de 4 ani) şi de aproximativ 6 luni de zile am o relaţie cu o femeie măritată, în jur la 40 ani, dar cu o căsnicie care nu mai funcţionează de ani buni. El e genul care jigneşte, aduce reproşuri, nu face nimic în gospodărie şi câteodată foloseşte şi violenţa fizică, deşi eu personal nu l-am cunoscut vreodată, ci doar din descrierile ei. Noi ne vedem doar pe ascuns, când el este la serviciu sau plecat din localitate. Menţionez că înainte de mine a mai avut o relaţie de 4 ani cu un bărbat mai tânăr decât ea cu 5 ani (pe care încă nu l-a uitat definitiv, fapt recunoscut personal de către ea, şi căruia încă îi mai răspunde la mesaje şi apeluri), iar eu nu ştiu ce să mai cred.

Cu el a vrut să locuiască împreună, chiar să aibă un copil, dar cu mine simt că nu îşi doreşte acelaşi lucru, îmi spune că are nevoie de timp, că nu e aşa uşor să-l uite, iar eu nu îmi doresc să concurez cu el, cu toate că o iubesc cu adevărat.

Crede-mă, nu ştiu ce să fac, nu vreau să o pierd, dar nici să mă trezesc că se va întoarce la fostul sau să îmi spună că relaţia noastră nu mai poate continua. Îmi spune că mă iubeşte, că nu vrea să mă piardă şi că timpul le va rezolva pe toate.

Te rog să mă sfătuieşti dacă acesta relaţie are vreun viitor, merită să mai aştept sau poate eu sunt cel care pune presiune prea mare? Pentru că ea încă nu e dispusă să se despartă de soţul său, care o terorizează psihic şi fizic şi spune că o face doar pentru copii (copiii ei sunt totuşi mari, fata cea mare e măritată şi are şi un copil, iar cea mică are 17 ani şi ştie exact cum stau lucrurile între părinţii ei) sau să mă trezesc că încă mai are nu ştiu ce sentimente faţă de fostul ei iubit. Crede-mă că nu ştiu ce să fac şi ce decizie ar trebui să iau. Te rog mult, ajută-mă.

Mulţumesc!