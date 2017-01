Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „De patru ani am o relație cu un bărbat însurat și, de doi ani, una cu un bărbat neînsurat”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela.

Sunt Andreea şi de 4 ani am o relaţie cu un bărbat însurat. Îl iubesc enorm şi nu îmi văd viaţa fără el, deşi el mereu mi s-a părut distant şi, mai ales, mereu mi s-a părut că este în încercarea de a-şi căuta ceartă pentru a se descotorosi de mine. După 2 ani de relaţie, mi-am făcut şi eu pe cineva (neînsurat) şi am mers în paralel până acum ceva timp, când amândoi au aflat. El se simte trădat (cel însurat), mereu mă insultă, mă jigneşte, spune că l-am înşelat, dar el are deja o soţie şi eu am acceptat multe, am suferit enorm din cauza asta. Nu stau să înşir acum toate cele întâmplate între noi, certuri, la ce a fost în sufletul meu, suferinţe şi nopţi nedormite, gândindu-mă la fel şi fel de lucruri. Persoana cu care am stat în paralel nu avea de gând să se căsătorească cu mine, deci nu am de ce să mă simt vinovată faţă de el. Dar, acesta care e însurat, de ce are pretenţii de la mine şi de ce tot el se simte trădat când eu în fiecare moment şi în orice clipă din zi şi din noapte mă gândesc tot la el?