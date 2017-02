Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am de 5 ani o relație cu un bărbat din afară. Vreau să ne căsătorim, dar el zice că îi este frică”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Ionela şi am 37 de ani. Am citit un articol şi mi-a plăcut foarte mult când am văzut sfatul pe care i l-aţi dat unei tinere.

Eu am o relaţie de 5 ani cu un bărbat din străinătate. Eu doresc să îmi fac o familie şi să mă căsătoresc cu acte în regulă, ceea ce el nu vrea, pentru că îi este, cică, frică, dar este şi influenţat de familie. Mai tot timpul ne certăm, mai ales din cauza faptului că el are un câine de rasă pug şi este foarte înnebunit după acest căţel. Eu nu mai lucrez de 3 ani, pentru că am rămas fără serviciu. Am lucrat în Italia şi am dorit să rămân lângă el, dar văd că nu este hotărât şi nu este decis ce să facă. Într-adevăr, între noi există şi o diferenţa de 10 ani, dar eu consider că există înţelegere şi că se poate trăi şi cu diferenţă de ani dintre parteneri.

Vă scriu pentru că am nevoie de un sfat, de un ajutor mai bine spus. În momentul de faţă, eu sunt în România şi îmi este tare greu să mă mai întorc înapoi în Italia, neavând serviciu, nu sunt căsătorită, nu am copii, nu am familie. Să fac pe servitoarea nu merită. Am mai avut o relaţie de 12 ani, urma să mă căsătoresc şi m-am întors de tot în România, unde am fost scoasă afară din apartament, pentru o altă persoană. Am investit în apartamentul pe care ni l-am dorit, însă am fost folosită şi şantajată.