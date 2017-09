Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „De la o vreme, soțul meu îmi cere şi tot insistă să îi fac sex oral”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela,

Numele meu este Vera şi sunt căsătorită de 5 ani (îi împlinim în toamnă). Lucrurile merg bine între noi, inclusiv dpdv al vieţii sexuale, însă de la o vreme îmi cere şi tot insistă să îi fac sex oral. Nu am fost de la început de acord cu asta, dar am acceptat, dacă asta îl făcea pe el să se simtă bine şi mă făcea şi pe mine pe urmă să mă simt bine. Numai că de cele mai multe ori se plânge că nu fac cum trebuie şi se apucă să-mi explice „procedeul” de parcă am fi la orele de educaţie sexuală pentru adulţi. Încep să nu mă mai simt ok, dar nici nu ştiu cum să-i spun ca să nu se supere şi să nu ne certăm. Mă poţi ajuta cu un sfat? Mulţumesc.