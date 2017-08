Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am descoperit că soţul meu trimite mesaje de pe telefonul mobil cu altcineva care este trecut în agenda sub altă denumire”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt căsătorită de aproape 5 ani, avem o fetiţă de 3 ani. În urmă cu câteva zile am descoperit că soţul meu trimite mesaje de pe telefonul mobil cu altcineva care este trecut în agenda sub altă denumire. Aceste mesaje au început din luna februarie, am văzut desfăşurătorul din abonamentul lui. Este foarte nervos şi nu îi mai place nimic din ceea ce fac eu.relaţiile intime sunt la fel. Nu ştiu ce să fac dacă să îi spun că am aflat sau să las lucrurile în voia lor un timp. Eu sunt din judeţul Călăraşi, iar el din Albă. Am renunţat la tot pentru el la familie la tot. Am avut grijă de mama lui până în ultimul moment. A murit acum 2 ani. Nu mi se pare corect ceea ce face. Te rog spune-mi ce să fac. Mulţumesc.