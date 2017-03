Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”E posibil să mă fi culcat cu tatăl meu?”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela

Numele meu e Maricica, dar mi se spune Mari. Mama mea m-a lăsat la naștere, așa că am ajuns într-un centru. După ce m-am dat la viață… sper că înțelegi… mi-a plăcut și am vrut tot mai mult. Așa că dintr-o fată timidă, am ajuns o nimfomană și am zis că de ce să nu câștig un ban din asta. Zis și făcut, am ajuns să mă prostituez pe șoselele Capitalei. Sunt curată și numai cu prezervativ.

Într-o zi am avut un client de vreo 56 de ani. Știi, lor le place să și discute. Mi-a povestit că în tinerețea lui avea o damă. Am bănuit că tot o femeie cu care făcea amor pe bani. Mi-a spus că o chema Lili, avea ochii albaștri, că are 3 copii, toți dați la centru. Se potrivește perfect cu mama mea.

Dacă e tatăl meu? Îți dai seama? E posibil să mă fi culcat cu tatăl meu? Nu știu dacă să caut adevărul, să rup legătura cu acest bărbat și să-mi văd de viața mea. Se zice că femeile ca mine nu prea au suflet, dar nici așa nu pot….