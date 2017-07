Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Ea are 32 de ani şi recent a decis să divorţeze de soțul bădăran. Acum, ea a cunoscut pe cineva, dar e copia fidelă a soțului violent”

Îţi scriu în legătură cu o problemă a unei prietene. Eu nu ştiu cum să o ajut, dar poate cu ajutorul tău, o să-i pot da un sfat. Are 32 de ani şi recent a decis să divorţeze de bărbatul cu care e căsătorită de 5 ani. Tipul e un bădăran. Îi vorbeşte urât, o jigneşte. Când bea, e şi mai rău. Toţi cei care cunoaştem situaţia dintre ei suntem convinşi că divorţul e cea mai bună decizie pe care o putea lua. Acum, ei nu mai locuiesc împreună şi aşteaptă să se defintiveze procesul. Între timp, Marina (prietena mea) a cunoscut pe cineva. Problema e că am impresia că omul e copia fidelă a fostului soţ (şi nu numai eu, ci şi alţi prieteni, care ştiu prin ce a trecut cu fostul soţ şi l-au cunoscut şi pe noul ei iubit). Ce-I drept, nu se poartă cu ea aşa cum se purta fostul soţ, dar e la fel de tupeist şi are tendinţa să o ia şi el pe arătură după ce bea mai mult. Îmi e teamă că va ajunge să aibă cu acesta aceleaşi probleme pe care le are cu fostul, mai ales că ştiu cât de mult a suferit până să decidă să divorţeze. Eu aş vrea să-i pot da un sfat, dar nu ştiu ce să-I zic, iar cu toţi cei care au încercat să îi atragă atenţia până acum a ajuns să se certe şi le-a cerut să nu se mai bage în viaţa ei. Eu ce aş mai putea să-i spun ca să înţeleagă că nu îi vrem decât binele? Mulţumesc.