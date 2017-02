Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”El nu vrea să se mai căsătorească şi nici să mai aibă copii”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Simona şi am 21 de ani, de câteva luni am o relaţie cu un bărbat divorţat şi are 3 copii. La început totul a decurs normal şi frumos, dar după ceva timp şi a schimbat comportamentul faţă de mine şi îşi îndreaptă aproape toată atenţia spre copii lui. Nu ştiu exact ce simt pentru el dar îmi este foarte greu să mă despart de el. Țin să menţionez că din ziua în care noi ne-am cunoscut locuim împreună. Au început să apară certuri din cauza copiilor lui, pentru că el are impresia că eu nu îi accept şi nu prea vrea să ne despărţim. Adică eu am decis ca relaţia noastră să ia sfârşit pentru că un viitoar lângă el nu cred că aş avea, pentru că el nu vrea să se mai căsătorească şi nici să mai aibă copii. Tu ce m-ai sfătui să fac? Mulţumesc!