Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”El mă înșală și tot lui îi e frică să nu mă aibă alt bărbat”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mi-aș dori să încerci să mă ajuți să înțeleg ce pot face pentru binele relației. La început, el nu a căutat decât sex, era un mare gagicar, dar a rămas mirat cât de bine ne potrivim la pat și am continuat așa timp de doi ani… Eu m-am îndrăgostit de el, dar a știut să mă sucească să accept doar atât și o ieșire din când în când. Timpul trecea, iar el a văzut în mine o femeie cu care poate să aibă o relație, că e genul care nu se afișează cu oricine. Prima dată trebuie să vadă unele chestii la o femeie. După doi ani și ceva, am pus piciorul în prag și i-am cerut să ne afișăm. Cu greu, dar a fost de acord, dar de câte ori ne certam, mergea la altele, se băga în seamă cu altele. Mă iubește mult și nu poate trăi fără mine… Când nu ne certăm, e Raiul pe pământ între noi. M-a și cerut în căsătorie anul trecut, de ziua mea, dar mi-a ascuns niște glume cu altă femeie și ne-am despărțit. Cică numai glume… În timpul ăla, iar s-a dat la altele și clar că a avut și relații sexual cu ele. Dar l-am iertat și ne-am împăcat. Acum, el s-a săturat și a pus punct, dar acum vrea împăcare. Așa îmi dă de înțeles din faptul că mă caută, vrea să doarmă cu mine, dar mi-e greu să trec peste astea Mă caută nonstop, m-a amenințat psihic și neîncrederea în el nu mă lasă să fiu pe deplin fericită. Eu nu-l pot înțelege – dacă mă iubește, cum, una, două se bagă în seamă cu altele… E un bărbat căruia nu-i place să fie singur, mi-a spus el, dar știe că e plăcut de femei, iar eu sunt și geloasă. I-am spus de multe ori să nu-mi mai ascundă nimic, orice ar fi, să aud din gura lui, dar iar mi-a ascuns, vezi Doamne, ca să nu ne certăm și tot el e cel care mă caută. El mă înșeală și tot lui îi e frică să nu mă aibă alt bărbat. I-am iertat multe, dar nu mai pot. M-ie greu să cred că s-a cumințit. De ce îl deranjează că îl controlez? Aflu de pe Facebook chestii care din gura lui nu vin. Am tot zis ca nu-l voi mai controla, dar nu pot. Nu am încredere… Cum să am încredere în el?