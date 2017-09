Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Făceau sex chiar în patul în care dormeam eu alături de ea”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Sorin, 26 de ani şi sunt de 2 ani într-o relaţie. N-am avut nicio problemă în relaţie, până acum 3-4 luni când s-a întâmplat un episod urât. Plecasem din oraş cu serviciul, din oraş, câteva zile, perioadă în care mi-a zis că o să plece şi ea câteva zile la mama ei, ca să nu rămână singură acasă cât eu nu sunt. Şi am plecat liniştit. Doar că la 2 zile după ce am plecat m-a sunat un prieten să-mi spună că a văzut-o într-o seară pe prietena mea cu un altul, pe stradă. La început nu am vrut să-l cred şi i-am spus că poate a confundat-o, dar m-a asigurat că ea e. Am sunat-o, sub pretextul să o întreb ce face, şi mi-a zis că e la mama ei, dar când i-am zis să mi-o dea la telefon, ca să o salut, s-a eschivat, mi-a zis că nu poate şi că o să-i transmită ea ce am eu de spus. Atunci am intrat la bănuieli şi am decis să mă întorc mai repede acasă, fără să o anunţ şi pe ea. Am ajuns într-o seară acasă, am intrat şi primul lucru care m-a lovit, pe hol, a fost o pereche de pantofi bărbăteşti, care nu erau ai mei. Apoi, am auzit nişte zgomote din camera noastră şi când am intrat, atunci am văzut negru în faţa ochilor. Făceau sex chiar în patul în care dormeam eu alături de ea. Nu m-am mai putut controla în momentele acelea. Lui i-am dat un pumn, i-am spart nasul şi l-am dat afară din casă, aproape în şuturi şi cu hainele în braţe. Ei i-am spus că are la dispoziţie până a doua zi la prânz să-şi strângă lucrurile şi să plece din casă. A doua zi, a plecat, la mama ei (de data asta pe bune), însă în următoarele săptămâni mi-a tot scris, m-a sunat, m-a rugat să o iert, să ne împăcăm, jurându-mi că niciodată în viaţa ei nu o să-mi mai facă una ca asta. Am decis să îi mai dau o şansă, iar acum suntem din nou împreună şi, deşi ne înţelegem ok, totuşi nu-mi pot scoate din minte imaginea cu ei doi, dezbrăcaţi, unul în braţele celuilalt, chiar în patul meu. Cum să fac să-mi iasă din cap şi să pot merge mai departe cu relaţia? Sau crezi că am făcut o greşeală şi nu trebuia să mă întorc la ea?