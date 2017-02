Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Facem dragoste destul de rar. Spune că sexul nu este aşa important pentru ea”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Buna Adela,

Sunt Ionuţ şi am 42 de ani. Am cunoscut o fată de 33 ani care am zis că e tot ceea ce îmi doresc, femeia vieţii mele, o iubesc mult. Avem 6 luni de când suntem împreună şi majoritatea timpului liber îl petrecem tot împreună. Primele două luni m-a ţinut pe jar, deşi ne întâlneam aproape zilnic, nu a cedat să facem dragoste. Am zis că ăsta e un semn bun că nu s-a lăsat uşor, chiar apreciez, dar problema e că în continuare facem dragoste destul de rar, în medie o dată pe săptămână, uneori chiar o dată la două săptămâni. Nu reuşesc să o conving să facem mai des, în timpul săptămânii nu mă pot apropia de ea, îmi spune că e stresată de la serviciu, doar în weekend dacă nu plecăm pe undeva reuşim să ne iubim. Pare că mă gândesc doar la sex dar nu e chiar aşa, locuiesc singur şi totuşi de atâta timp nu am reuşit să o conving să doarmă măcar o noapte la mine, seara o duc acasă, mă gândesc că şi ăsta e un mod de a evita să facem dragoste. Am avut discuţii pe tema asta şi nu reuşim să ne înţelegem, spune că sexul nu este aşa important pentru ea, ok dar totuşi suntem la început şi mie îmi pare că suntem după 5 ani de relaţie la cât de des o facem, păi după 5 ani ce se va întâmpla? Eu încerc să am momente de tandreţe cu ea şi uneori chiar mă respinge, imi spune că prea des o sărut şi o sufoc, singurele momente de tandreţe din partea ei sunt când ma vede supărat din cauza acestor probleme. La o ultimă discuţie mi-a spus că îi place mai mult să-i fac oral decât să facem dragoste, dar eu de fiecare dată aşa încep, vreau să o fac să se simtă bine, alte dăţi îmi spune că stăm prea mult, cam 2 ore şi mai avem şi altă treabă, deşi mi-a spus că îi place că stau aşa mult tot la fel de rar o facem, e de neînţeles. Nu am motive să cred că are pe altcineva şi singura concluzie pe care o trag e ca nu mă iubeşte, poate doar îi place să fie cu mine şi atât, o bănuiesc mai repede de o relaţie din interes din mai multe motive, o răsfăț, îi fac toate plăcerile și îi fac cadouri destul de des.