Adela vă sfătuiește în sex și iubire.”Fiica mea de 19 ani a suferit un șoc după ce a fost părăsită”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt Adi şi am o mică problemă. Am o fiică de 19 ani şi a avut o relaţie de 3 ani şi ceva cu un băiat. S-au iubit foarte mult, dar, dintr-o data, el nu a mai vrut să continue, iar pentru fata mea a fost un şoc şi a suferit foarte mult şi cred că mai suferă. A cunoscut un băiat. Iese cu el la film, la plimbare, dar nu-i acolo cu mintea, la el. E în altă parte. I-ar părea rău să-i dea speranţe. Ea îmi povesteşte şi nu ştiu cum s-o sfătuiesc, ce să-i zic. E prea devreme să aibă o altă relaţie sau i-ar fi bine. Poate aşa l-ar uita.