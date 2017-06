Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am fost cu o fată. Din păcate, nu sunt foarte dotat, iar ea a făcut mișto de mine cu niște prieteni”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am o problemă de care mi-e ruşine, dar trebuie să vorbesc cu cineva despre asta şi sper că mă poţi ajuta… Nu vreau să-mi dau numele, pentru că nu vreau să citească cineva care să se prindă cine sunt… Am 20 de ani şi am fost până de curând cu o fată (mai mică decât mine cu un an). Au mers bine lucrurile, până am ajuns la partea intimă a relaţiei. Din păcate, nu pot să mă laud că sunt foarte… dotat… ca să zic aşa, lucru pe care l-a văzut şi ea în noaptea cu pricina. Deşi am făcut tot posibilul să o satisfac, nu am simţit că i-a făcut plăcere. Nu a zis nimic atunci, dar am aflat de la nişte prieteni că a început să facă mişto de competenţele mele şi de dotarea mea. Mi-a fost ruşine să mai dau ochii cu ea după asta, aşa că i-am dat papucii printr-un mesaj (nu i-am zis că am aflat că a râs de mine). Acum mă simt prost şi mi-e jenă să mai dau ochii cu prietenii la care m-a bârfit. Nici la o altă relaţie nu-mi stă gândul, pentru că nu vreau să mai râdă şi alta de mine. Am tot citit pe internet de diverse metode la care apelează bărbaţii ca să-şi crească organul sexual, dar mi-e frică să nu fie prea periculoase. Mă poţi ajuta, te rog, cu un sfat?