Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Fosta prietenă îl agasează cu mesaje, îl sună noaptea și îl amenință că se omoară”

Numele meu e Bianca şi de câteva luni am o relaţie cu un băiat. El înaintea mea a fost cu o tipă timp de 3 ani, dar pentru că ea era cam nebună (lucru pe care l-am dedus din tot ce mi-a povestit despre ea şi problemele pe care le-au avut de-a lungul relaţiei) s-a despărţit de ea. Cu mine a început relaţia la circa jumătate de an după ce s-au despărţit, iar după câteva săptămână de când ne-am cuplat, a aflat şi ea. Aici începe problema. Tipa a început să-l agaseze cu mesaje, să-l sune noaptea plângând la telefon, să-i spunem că ea se omoară dacă nu se întoarce la ea şi că el o să o aibă pe conştiinţă pentru că a făcut-o să sufere atât. Din ce mi-a povestit prietenul meu, aceleaşi „crize” i le făcea şi când erau împreună. A încercat în mai multe rânduri să se despartă de ea, dar mereu reuşea să-l întoarcă, şantajându-l emoţional şi ameninţându-l. Majoritatea certurilor dintre ei ajungeau până în punctul în care tipa începea să arunce cu obiecte prin casă. Ba chiar o dată a vrut să arunce cu o cutie de lemn pentru bijuterii în capul lui. Ideea e că nu ştim ce să facem cu ea. Şi din cauza ei nici nu ne putem bucura de relaţia noastră pentru că mereu ne trezim cu mesaje şi ameninţări de la ea. Ce sfat îmi poţi da?

Dragă Bianca,

Problema cu această femeie trebuie rezolvată de iubitul tău, nu de tine. Ai putea să fii mai fermă și să-i spui că este timpul să clarifice lucrurile cu ea. Dacă el nu-i permite să se mai amestece în viața lui, teoretic ea ar trebui să înțeleagă. Dacă încă îl șantajează emoțional înseamnă că între ei încă nu s-a terminat totul. Sigur că nu poți să ștergi cu buretele o relație, că este posibil ca unii să mai sufere, dar dacă au decis să încheie, atunci fiecare trebuie să facă eforturi să meargă mai departe. Dacă, după ce îi spui iubitului să discute cu ea, tot vă mai face șicane, ai putea să-i ceri să luați o pauză, ca să înțeleagă că nu glumești. Să-i spună că are nevoie de ajutor, că nu poate să oblige pe cineva să fie cu ea, că are o atitudine infantilă care frizează patologicul. Să o amenințe că cheamă salvarea și pompierii, cu prima ocazie când mai spune că se sinucide. Dacă intră sub atenția autorităților va fi luată în evidență ca o persoană cu probleme și, mai devreme sau mai târziu, poate ajunge într-o instituție de specialitate. Asta vrea? Dacă se încăpățânează, acolo se va ajunge. Dacă pe el nu-l lasă inima să fie atât de dur cu ea, atunci să rămână cu ea. Nici pentru ea nu e bine să i se încurajeze aceste porniri nesănătoase. Cu cât reușește mai repede să devină independentă, cu atât mai bine pentru ea. La nevoie, el ar putea să-și schimbe numărul de telefon, să vă mutați în altă parte. Doar n-o să vină după el…