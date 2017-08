Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Fraţii lui râd de el că e cu mine şi că nu am fost virgină”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

Sunt cu un băiat de 6 ani. Mai direct, la subiect, nu am fost virgină, nu am avut o relaţie seriosă cu niciun băiat. Dar a fost o greșeală de când eram copil naiv şi am fost păcălită. Fraţii lui râd de el că e cu mine şi că nu am fost virgină. Și vorbesc urat de mine. Pe el îl deranjează foarte mult asta şi ne certăm din cauza asta. Nu ştiu, cum ar trebui să reacţionez? Ce să zic? Ce să fac? Tot îmi zice că nu mai rezistă să plătească pentru greşelile mele. Mulţumesc