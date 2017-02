Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Frecventez o escortă și, de la prima întâlnire, am lăsat verigheta pe deget pentru a şti că sunt însurat”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Mihai, am 29 de ani, sunt din Bucureşti şi îţi scriu în speranţa că mă vei putea ajuta cu un sfat pentru că nu am cui să îmi împărtăşesc povestea. Încep prin a spune că sunt căsătorit, am o fetiţă superbă de 2 ani pe care o iubesc însă, după ce soţia mea a născut, relaţiile sexuale s-au diminuat extrem de mult, cam o dată la 3, chiar 4 săptămâni. Înainte de a naşte era foarte activă şi totul era OK. Sunt o persoană răbdătoare, am sperat că lucrurile vor reveni la normal dar deja au trecut 2 ani şi nu prea mai am speranţe. Am stat de vorba, i-am explicat că suntem tineri şi lucrurile nu pot merge aşa la nesfârşit, am crezut că are o problema hormonala, am fost la analize, a ieşit totul OK. Am vorbit destul de des despre chestia asta, o perioada chiar încerca să fie altfel, să avem relaţii sexuale de 3-5 ori pe săptămâna dar se vedea că nu era în apele ei şi o făcea probabil de „gura” mea şi eu nu mă simt bine presupunând că o face doar că să mă simt eu bine, vreau să se simtă bine şi ea.

Ţin să precizez că nu se pune problema că ea să mă însele, ea fiind cu copilul mereu acasă, când cea mică nu este la grădiniţă, job-ul meu îl practic de acasă, suntem mereu împreună. Ea nu lucrează şi nu a lucrat niciodată.

Sfatul pe care vreau să mi-l dai este că, de aproximativ 3 luni, am fost la o escortă (a fost prima oară în viaţă mea). Am continuat vizitele la aceeaşi escortă şi între timp am devenit prieteni, nu există nici un interes din partea ei în legătură cu mine, pur şi simplu i-a plăcut felul meu de a fi (am simţul umorului foarte ridicat). Aş vrea să nu mai am întâlniri cu ea şi zic mereu că gata, dar trecând săptămânile şi văzând că soţia mea nu are nici un gând, pur şi simplu nu mă pot abţine să nu mă întâlnesc cu ea. Precizez că sunt foarte activ sexual. Cu fata care lucrează că escortă mă întâlnesc în afară programului, întreţinem relaţii sexuale (protejate) şi nu are nicio pretenţie, nici măcar nu mi-a bătut apropo de nimic, nu aşteaptă nimic de la mine. De la prima întâlnire am lăsat verigheta pe deget pentru a şti că sunt însurat.

Îmi poţi da un sfat cum aş putea sau ce aş putea face să renunţ la a mă mai vedea cu respectivă escortă?