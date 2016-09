Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Gelozia e enormă și nu pot fi eu însămi”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt într-o minunata relație de un an. E de parcă suntem de 10. Așa a avansat… Partenerul meu este, ca bărbat, visul oricărei femei. Are toate calitățile, dar… Dacă vorbesc la telefon și în același timp el îmi dă bip, continuă să mă sune de nenumărate ori și așa mai departe. Vrea să fim doar noi doi, mereu.

Eu, dacă i-am spus că orice cuplu are nevoie de libertate, să poți să te mai întâlnești și cu alții, în cazul meu cu fetele, ia foc. Gelozia e enormă, iar în felul acesta, eu nu pot fi 100% eu. Trebuie să am grijă la ce spun, ce fac, de parcă ar trebui să fie exact ca el tot timpul. Ne iubim extrem de mult. Eu am 35 de ani, iar el, 48. Este foarte greu… Ce ar trebui să fac?