Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Îi cunosc amanta, nici ei nu-i convine situația, dar niciuna dintre noi nu cedăm”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt într-o relație cu un bărbat foarte ciudat. Suntem împreună de nouă ani, avem și o fetiță de șapte ani, dar nu m-a cerut niciodată de nevastă. La un moment dat, când fetița avea vreo 3 ani, am aflat că mai are pe altcineva. Am crezut că e o aventură trecătoare, dar deja au trecut atâția ani și tot nu se termină.

Cu toate că avem fetița și îmi spune mereu că pe mine mă iubește, cam la două luni îl apucă damblaua și pleacă la cealaltă femeie. Îi cunosc amanta, nici ei nu-i convine situația, dar niciuna dintre noi nu cedăm. Depind de el din punct de vedere financiar, atât eu cât și fetița, dar acelei femei nu-i pasă.

Ea îl vrea doar pentru ea, dar nu-și dă seama că el când se întoarce la noi vine că vrea el nu că îl chem eu. M-am săturat, dar nu știu cum să-l fac să se potolească.