Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Îmi zice Purcelușa mea grăsuță și are impresia că mă alintă, dar eu mă simt jignită și nu mai suport”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt Mioara și am o problemă pe care nu știu cum să o rezolv. De când m-am căsătorit, adică de vreo 4 ani, am început, ușor-ușor să mă îngraș. E drept că stau mult la bucătărie și gătesc foarte bine pentru soțul meu, și mai gust și eu din când în când. Dar mai nou am observat că nici nu mai are chef să se atingă de mine, darămite altceva. Îmi zice ”purcelușa mea grăsuță” și are impresia că mă alintă dar eu mă simt jignită și nu mai suport. Am încercat să mă abțin să mai mănânc dar e greu și nu știu dacă voi reuși vreodată să ajung la formele mele inițiale. N-am fost niciodată prea slăbuță, dar nici așa. Te rog, dă-mi un sfat.