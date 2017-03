Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am impresia că tot ce fac îl enervează. Mă simt ultimul om, dar nu sunt în stare să-l las”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Alexa. Sunt împreună cu iubitul meu de trei ani, am plecat din orașul meu ca să fiu cu el. Mi-am dat demisia, m-am mutat la el – tot tacâmul. Toate bune și frumoase, doar că eu nu am mai reușit să-mi găsesc job. Stau în casă și fac menajul, iar el lucrează mai mult sau mai puțin de acasă. Uneori e plecat, eu îl aștept. Nu mai e ca la început. Mă repede, mă evită, am impresia că tot ce fac îl enervează. Câteodată mă gândesc că ar vrea să plec, dar nu are curajul să-mi zică. Nici nu vrea să audă să ne căsătorim. Mă simt ultimul om, dar nu sunt în stare să-l las. Ce să fac?