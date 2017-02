Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am început să mă masturbez. Ai mei m-au surprins de câteva ori”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Marian, am 25 de ani, sunt din Bucureşti şi întotdeauna am suferit de un complex de inferioritate şi de stimă de sine scăzută. Mai ales că sprijin moral sau emoţional din partea alor mei nu prea am primit, tatăl meu fiind foarte abuziv şi calomnios în atitudinea vizavi de mine.

Acum mult timp, am început să mă masturbez şi să mă uit la filme pentru adulţi. Deşi nu prea ar părea o problema, am 25 de ani, nu am avut niciodată o prietenă şi continui să fac chestia asta. Nu prea mă deranjează. Ai mei m-au surprins de câteva ori, motiv pentru a mă denigra mai mult.

Mi s-a spus, în urma discuţiilor cu câţiva psihiatri şi psihologi că e ceva normal, dar eu îl văd că un răspuns la ceva anume, o tulburare emoţională sau de natură hormonală. Care ar fi adevărată natură a cauzei sau adevăratul substrat al efectului produs?