Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Iubita mea mă bate. Este mai puternică decât mine și m-a bătut de cinci ori până m-a învinețit”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc G. și am o problemă jenantă pentru un bărbat. Mă simt atras de femeile sportive, am simțit această atracție dintotdeauna. Am 1,68 înălțime și nu sunt tocmai voinic, vreo 62 de kg. În prezent, am o relație cu o handbalistă, are 1,92 înălțime. Să spunem că suntem un cuplu interesant, la prima vedere. Problema mea e alta: când se enervează pe mine pentru că se mai întâmplă să vin acasă târziu și amețit de la ieșirile cu prietenii, iubita mea mă bate. Este mai puternică decât mine și până acum m-a bătut de cinci ori până m-a învinețit la față. Îți dai seama ce jenă îmi este să recunosc așa ceva în fața prietenilor, lor le-am spus că m-am bătut cu golanii în cartier, și mi-e rușine să merg și la poliție, mai ales că ea este o sportivă de divizia A și i-ar afecta imaginea dacă s-ar afla. Aș ajunge de râsul internetului. Pe de altă parte, nici nu vreau să mă despart de ea, pentru că mă simt foarte atras de ea din punct de vedere sexual, iar viața noastră sexuală este ca în filme. Ce să fac? Cum s-o scot la capăt? Am ajuns să-mi fie frică să mă întorc seara acasă, mai ales dacă e mai târziu de ora 8.