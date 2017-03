Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „L-am depistat că mă înşela. Mi-a spus că a rezolvat, dar sunt încă împreună și locuiesc împreună”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Ana şi am 22 ani. M-am cam grăbit în viaţa sexuală şi am o fetiţă de 6 ani. Cu tatăl fetiţei nu am stat, dar în schimb am o relaţie de 5 ani şi 4 luni. În tot acest timp de relaţie, recunosc că am mai greşit şi eu, dar cel mai tare am greşit atunci când l-am înşelat, îmsă asta s-a întâmplat acum 2 ani. De comun acord am hotărât să trecem peste şi o perioada am reuşit. Eram cuplu perfect, invidiat de toată lumea, dar el a plecat la lucru în străinătate acum 4 luni. L-am depistat că mă înşela cu o femeie de etnie romă, însă el m-a rugat să o luăm de la capăt. M-a rugat să-i acord ceva timp să iasă din încurcătură asta. I-am acordat acel timp pentru că îl iubesc. Mereu la vreo 3 săptămâni l-am întrebat şi mi-a zis că a rezolvat şi că nu mai are nicio treaba. L-am crezut, dar aveam îndoieli. Chiar dacă era drăgăstos, nu îl mai simţeam ca înainte, dar totuşi am lăsat lucrurile aşa, sperând că va trece timpul şi de Paște, când va veni acasă, vom rezolva problemele şi-mi voi recăpăta încrederea în el. Doar că acum 2 săptămâni, am fost contactată de femeia respectivă, spunându-mi că din luna ianuarie sunt împreună, iar de la începutul lui decembrie locuiesc împreună. Din acest motiv, eu am decis să plec de acasă, iar el nu m-a mai căutat, dar în schimb vorbeşte foarte rar cu mama şi cu sora lui. Pe amândouă le întreabă de mine atunci când e singur. Le-a spus lucrurile s-au complicat le-a rugat să îmi transmită să nu mă mai consum, pentru că va veni de Paşte acasă şi atunci va lămuri toată situaţia. Chiar nu ştiu ce să fac.