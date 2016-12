Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”L-am prins de nenumărate ori vorbind cu diverse femei şi spunându-le aceleaşi cuvinte la toate”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Să spun că mă numesc….Maria. Nu aş putea să aştern în câteva cuvinte ce am fost şi ce sunt. El îndrăgostit de mine de ani mulţi, eu nu ştiam de existenţa lui. Dar viaţa ne-a adus împreună. Cu lacrimi şi sacrificii… mai mult din partea mea. Acum căsătoriţi şi un copil. Şi care e problema? Sunt multe… dar una dintre ele care mă deranjează foarte mult este CHAT-ul. L-am prins de nenumărate ori vorbind cu diverse femei şi spunându-le aceleaşi cuvinte la toate. Nu ai cum să le iubeşti pe toate sau să vrei să te căsătoreşti cu toate. Deci e clar că le minte. Şi cu toate astea, mă deranjează. Asta o consider lipsa de respect atât faţă de mine cât şi faţă de ele ale căror decizii în viaţă depind de cuvintele lui. S-a ajuns în situaţia ca ele să mă caute să-mi spună de el…. iar răspunsul lui este: ” nu consider că greşesc faţă de tine atâta timp cât le mint şi nu am nimic cu ele”. Întrebarea mea este… am înnebunit? Trebuie să mă mulţumesc că „nu are nici o treaba cu ele”? Îmi promite că nu mai vorbeşte… şi îl prind iar, şi iar… Sunt eu posesivă sau el nebun?