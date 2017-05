Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”La o petrecere, m-am îmbătat și m-am culcat cu o fată. Acum zice că avem un copil”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Alex și te rog să mă ajuți și pe mine cu o problemă. În urmă cu un an și jumătate, la o petrecere, m-am îmbătat și m-am culcat cu o fată. Am recunoscut amândoi că a fost doar o aventură de-o noapte și am mers fiecare mai departe cu viața lui. La câteva luni, am început o relație cu cineva.

De curând, însă, în viața mea a apărut din nou fata de la petrecere. Și nu singură, ci cu un copil de câteva luni, despre care a spus că e al meu. Am făcut testul ADN și s-a dovedit că are dreptate. Eu sunt un om responsabil, vreau să recunosc copilul și să am grijă de el, dar femeia aia mi-a spus verde în față că nu vrea de la mine decât să-i dau bani în fiecare lună (adică un fel de pensie alimentară) și să nu mă implic deloc în viața lor.

Eu însă nu sunt de acord și vreau să deschid proces pentru custodie, dar prietena mea de acum mi-a spus că ea nu e pregătită să aibă grijă de un copil și că dacă încep demersul ăsta și câștig, ea nu o să mai fie cu mine. Cu alte cuvinte, am de ales între copilul meu și un viitor cu prietena mea, cu care vreau să mă căsătoresc la un moment dat şi să întemeiez o familie. Am nevoie de un sfat de la tine.

Adela răspunde:

Dragă Alex,

Dacă atât tu, cât și fata de la petrecere, ați decis că a fost doar o aventură, atunci nici consecințele ei nu ar fi trebuit să vă preocupe prea mult. Iată, însă, că viața v-a dat o lecție la amândoi: acest copil care, deși neintenționat, se dovedește a fi, dintr-o dată, foarte dorit. Având în vedere situația, te sfătuiesc să nu te ambalezi prea tare.

Cu cât va fi un conflict mai complex, cu atât mai puțin au de câștigat toate părțile. Oricum copilul este acum foarte mic, deci are nevoie în primul rând de îngrijirea mamei lui. Dacă vrei să obții mai mult decât pensie alimentară, ești nevoit să dezvolți o relație mai întâi cu ea. Trebuie să știi că femeile, destul de mult timp după ce au născut, sunt fragile emoțional și pot avea reacții imprevizibile. Dacă încerci să te apropii cu forța de copilul lor, devin zmeoaice.

Mai bine te împrietenești cu ea, o iei cu duhul blândeții, îi dai timp să se obișnuiască cu ideea că tu chiar dorești să te implici în viața copilului din dragoste, nu ca să i-l furi sau ceva. Cine știe ce traume are și ea, ce probleme emoționale și nu poate să judece limpede. Fii simpatic și umil, du-te cu cadouri și cu glume și, în felul acesta, o vei convinge că ești capabil să fii un tată bun pentru acest copil. Treptat, în timp, o să vină ea la tine cu el, n-o să mai fie nevoie să te rogi tu de ea. Chiar dacă vei obține custodia pe cale legală, conflictul dintre tine și mamă îl vor afecta în mod negativ pe copil. Cât despre actuala ta prietenă, e firesc să vadă situația ca pe o amenințare la adresa relației voastre, și pe bună dreptate.

Ce se întâmplă dacă o cunoști mai bine pe mama copilului tău și îți dai seama că, de fapt, îți place de ea? E normal să fie îngrijorată, trebuie s-o înțelegi. Vei avea nevoie de multă înțelepciune și discernământ în această perioadă, ca să-ți dai seama exact ce simți și ce alegi. Un lucru e clar: dacă vrei să ai succes în această situație, tensiunile și conflictul nu sunt idei bune.