Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Locuim cu părinții lui. El mi-a promis că o să ne mutăm, dar acum nu vrea să mă mai asculte”

Mă numesc Ana, am 23 ani, sunt căsătorită de un an și jumătate cu prima mea dragoste, ne-am stabilit în Italia de ceva timp şi locuim cu socrii mei. Eu îi respect dar vreau foarte mult să ne facem familia noastră, să locuim singuri. Din păcate, nu este posibil deoarece socrul meu nu munceşte deloc, munceşte numai soacra. La un moment dat, ea a rămas şi ea fără serviciu, muncind doar nişte ore. Eu sunt genul de persoană care îi place să pună totul la loc şi asta cer şi de la ceilalţi care din păcate nu fac asta. Sunt o persoană care dacă are ceva de spus, spune în faţă, iar când îi zic soţului că vreau să ne mutăm singuri, pentru că apar mereu certuri între mine şi socrul meu, el mereu îmi spune tot mie să tac, mereu la dă dreptate numai lor. Când vine vorba să ne mutăm singuri, pe o ureche intră, pe cealaltă iese. El îmi spune că o să îi fie greu mamei lui să plătească chiria şi utilitățile şi că să stăm aşa, pentru că stăm bine. Mie îmi este greu și nu mai suport să trăiesc așa. Am și eu părinţi şi fraţi în Moldova, dar când am decis să vin aici, în Italia, i-am spus soțului că vin doar cu condiţia că ne mutăm singuri. El mi-a promis că o să ne mutăm, doar că nu poate promite că va fi într-o lună sau două, însă m-a asigurat că se va întâmpla. Acum, când aduc vorba de asta, nici nu mă ascultă. Nu ştiu cum să procedez.