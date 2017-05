Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Logodnica mea câștigă mult mai mulți bani decât mine și vrea să controleze totul în relație”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am aproape 30 de ani, am un salariu mizerabil, ceva mai mare decât minimul pe economie, deși am studii superioare și masterat, iar logodnica mea câștigă mult mai mult decât mine. Ea lucrează în cercetare. Stăm împreună în chirie, într-un apartament. Nici nu știu care este problema mai mare: faptul că mă simt complexat din cauza diferenței de venituri și de pregătire (ea are și doctorat), sau faptul că această diferență de venituri și de pregătire a făcut-o pe ea să vrea să controleze totul în relație? Se supără pe mine când vreau să ies cu prietenii la o bere, controlează cheltuielile, practic ea este șeful în casă. La început, controlul ei nu mă deranja prea tare, însă un ultimele luni mă simt ca în copilărie, când trebuia să-i cer voie mamei pentru orice lucru, indiferent cât de nesemnificativ era. Ce pot să fac? Mi-a trecut prin minte să ne despărțim, dar nu mi-aș putea permite să-mi plătesc singur chiria, așa că până nu-mi găsesc un job mai bine plătit, trebuie să mă descurc cu ea sau să merg în provincie, unde locuiesc părinții mei, ceea ce nu-mi doresc sub nici o formă. Cum să abordez problema în relație? Mulțumesc!