Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „M-a bătut, m-a jignit, se poartă cu mine ca şi cu ultima cârpă, însă când vrea să întreţină relaţii sexuale devine brusc drăgăstos”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am 29 de ani, sunt căsătorită şi am trei copii. Am nevoie de un sfat de la ţine pentru că am o problema gravă în căsnicie. Pe scurt, am ajuns într-un punct al relaţiei în care pot spune sigur că nu îmi mai iubesc soţul. Şi asta deoarece mi-a făcut mult rău în trecut.

M-a bătut, m-a jignit, se poartă cu mine ca şi cu ultima cârpă, însă când vrea să întreţină relaţii sexuale cu mine devine brusc drăgăstos.

Aici intervine şi problema mea, pentru că atunci când face asta eu îl resping, mi-e silă de el, nu îl suport să mă atingă.

Aş vrea să pun capăt relaţiei noastre, dar mi-e frică, pentru că am mai încercat şi a avut urmări grave. Adică el a încercat să se sinucidă.

Spune-mi, te rog, ce mă sfatuești să fac, pentru că uneori simt că nu mai am putere să lupt. Te mai rog ceva: din motive de siguranţă, te rog să nu îmi spui numele public.

Aştept răspunsul tău.