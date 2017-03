Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Iubitul meu are o problemă cu erecția și nu realizează asta”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

O să vorbesc pe şleau. Am avut o relaţie de 5 luni cu un bărbat. Amândoi am avut grijă de bătrâni în Austria. M-am dus la el la locul de muncă (i s-a permis să merg la el o săptămână) şi acolo am făcut-o pentru prima dată. M-am chinuit să-l excit cu toate părţile corpului meu timp de trei zile şi nu reuşeam, tot dădea vina pe locul de muncă, că nu se simte în largul sau, etc.. Întrebând un alt bărbat despre această situaţie, mi-a zis aşa: ”Aoleo! Nu a făcut-o de un an, ştie că e una care arată bine la el în pat, cu danteluță roşie, şi care e foarte opend minded în pat… Și nimic?”, „Nimic”.

Venind acasă la el în pat timp de două luni, m-am tot chinuit. Avea erecţie doar într-o anumită poziție, dar şi atunci nu totdeauna. Îi făceam oral, avea erecţie câteva secunde, apoi când să o băgăm, se culca. Și tot aşa am dus-o două luni.

Nu prea îi plăcea să mă atingă în zonele intime, căuta motive. Mă întreb: oare era ceva în neregulă cu mine? Eram aşa de blândă, îl sărutăm peste tot, îl mângâiam cu mâinile, cu părul şi cu altele. A fost aşa doar cu mine?

Când i-am zis de lipsa de erecţie şi l-am întrebat dacă am eu vreo vină, mi-a zis: „Cine ştie ce penisuri mari ai avut tu?…”. „Măi omule”, i-am zis, „am avut şi una de 13 cm, dar nu făcea nani lângă mine sau în mine”.

Toate astea le-am povestit acelui bărbat cu care mai vorbesc pe ascuns despre sex. Mi-a zis că iubitul meu are o problemă cu erecția și nu realizează asta. Și că tocmai asta este mai grav. El, după ce i-am povestit ce-i făceam iubitului, s-a dus să facă un duș rece.