Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „M-am culcat cu fratele prietenului meu și avem o relație de un an de zile”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela,

Numele meu este Andreea. Sunt de 2 ani şi jumătate într-o relaţie. Lucrurile au mers bine la început, dar apoi el a devenit rece şi distant cu mine. Pe stradă abia dacă ne mai ţinem de mână, relaţii intime dacă avem o dată pe lună e bine, iar atunci am impresia că o face numai ca să se simtă el bine, pentru că pe mine nu mă satisface. Prietenul meu are un frate, căruia mi-am făcut curaj să-i povestesc despre problemele dintre noi, în speranţa că mă poate sfătui cum să procedez ca să fac relaţia să meargă mai bine. Numai că, tot petrecând timp cu el, am început să simţim amândoi o atracţie unul faţă de celălalt (el nu are pe nimeni în viaţa lui), până într-o seară când m-am şi culcat cu el. Din acel moment, am început o relaţie paralelă, evident fără ştirea prietenului meu. Cu fratele lui mă simt în sfârşit fericită, dar ne e frică să îi spunem. Relaţia dintre noi durează de un an şi nu ştiu cât de mult ne mai putem ascunde de el. Ce sfat ne dai?