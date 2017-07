Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „M-am culcat cu mama actualei mele iubite”

Mă numesc Ioan (nu este numele meu real), am 29 de ani și trăiesc o situație foarte dubioasă. Pe scurt, m-am culcat cu mama actualei mele iubite. S-a întâmplat cu aproximativ un an înainte să o cunosc pe prietena mea, pe care am întâlnit-o întâmplător la mare și cu care sunt împreună de o jumătate de an. Abia după ce mi-a prezentat-o pe mama ei (în urmă cu o lună) am avut un șoc. Și mama ei s-a uitat lung la mine, dar am reușit, cumva, să ne stăpânim și să nu ne dăm de gol.

Faza e că mă înțeleg foarte bine cu prietena mea și chiar părea să avem toate ingredientele unei relații de lungă durată, care să ducă, eventual, la căsătorie. Cele cinci luni care au trecut de când am cunoscut-o și până am aflat că mama ei este cea cu care am avut un one night stand la un moment dat au fost cele mai frumoase luni din viața mea.

Ultima lună e un coșmar, pentru că nu știu ce să fac. Ajută-mă cu un sfat. Dacă îi spun, e clar că se termină relația noastră. Dacă nu îi spun, risc să duc ani de zile povara acestui secret. Cum să procedez?