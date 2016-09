Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Mă simt în plus în această căsnicie”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Acum aproximativ patru ani, am cunoscut un tip care, în prezent, este soțul meu. El are un copil din fosta căsnicie… Nicio problemă pentru mine… De doi ani, avem și noi un băiețel. Chestia este că s-a schimbat foarte mult, mă evită, sărutări, mângâieri, nu mai există, chiar nu știu ce ar trebui să fac pentru a-i atrage atenția. Câteodată mă simt în plus în această căsnicie… Petrecem tot mai puțin timp împreună.