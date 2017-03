Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mereu trebuie să îi atrag atenţia să mă sărute, să mă îmbrăţişeze sau să îmi spună un simplu ‘te iubesc’”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Îţi scriu pentru că simt nevoia să vorbesc cu cineva. Numele meu e Elena şi am 29 de ani. Sunt într-o relaţie de aproape 8 ani şi avem un bebe de 11 luni. Când l-am cunoscut, era o fire timidă, dar rece în acelaşi timp. Pentru el sexul se numeşte a face dragoste şi mă deranjează acest lucru. Mereu trebuie să îi atrag atenţia să mă sărute, să mă îmbrăţişeze sau să îmi spună un simplu „te iubesc”. Am încercat cu timpul să îl schimb şi am sperat că o să fie un pic mai atent cu mine, dar nu am reuşit. De iubit, îl iubesc. Mereu am fluturi în stomac atunci când mă sărută, dar totul o face numai când facem sex. În rest, nimic. Acum stau şi plâng când văd alte perechi cu oameni care sunt atenți unul faţă de altul cu un sărut, cu o îmbrățișare, cu o privire de complicitate sau cu lucruri banale cum ar fi ţinutul de mâna. Sincer, nu ştiu ce să fac.