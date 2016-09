Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Mi-am dus iubitul în Italia, la mama, iar ea m-a obligat să rămân acolo”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am o problemă și aș vrea să mă ajuți cu un sfat, dacă poți… Am o relație cu un băiat, de doi ani de zile și ne iubim foarte mult. Am 16 ani și el 19. Dar, cum se zice, nu vârsta contează cât timp există respect. Un an a fost totul frumos și perfect, iar anul trecut, am mers în vacanță la mama, în Italia, și ea m-a obligat să rămân acolo o perioadă din cauză că nu am intrat la ce liceu. Am fost foarte supărați amândoi. Acum, trebuie să plec iar și nu știu ce să fac. Suntem devastați amândoi… Am plâns toată ziua. Ce as putea face?