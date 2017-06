Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mi s-a pus pata pe o colegă căsătorită și cu copil. Aş vrea să-i spun ce simt, dar mi-e teamă de cum o să reacţioneze”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Silviu şi am următoarea problemă: În urmă cu 2 ani, m-am angajat într-o firmă, pe un salariu foarte bun, iar job-ul îmi aduce foarte multă satisfacţie. Din punct de vedere profesional, chiar nu am de ce să mă plâng. Din punct de vedere, personal, e o altă poveste. S-a întâmplat în urmă cu câteva luni să mi se pună pata pe o colegă. La început am crezut că e doar o atracţie fizică şi că o să-mi treacă, numai că pe măsură ce a trecut timpul, m-am îndrăgostit de ea. Nu ar fi nicio problemă, dacă ea nu ar fi căsătorită şi nu ar avea copil (eu nu am pe nimeni în momentul de faţă).

Am făcut tot posibilul să-mi iau gândul de la ea, dar nu am putut. E greu mai ales că lucrăm în acelaşi departament, deci inevitabil trebuie să ne vedem zilnic şi să comunicăm. Aş vrea să-i spun ce simt, măcar să-mi iau piatra asta de pe inimă, dar mi-e teamă de cum o să reacţioneze. Ea se poartă frumos cu mine, dar doar pentru că suntem colegi. Nu mi-a dat niciun semn că poate ar fi ceva mai mult.

În urmă cu câteva săptămâni, mi s-a oferit un job similar, în altă parte, pe un salariu un pic mai mare, dar am refuzat. Pe de-o parte regret, pentru că mă gândesc că poate era singura şansă pe care o aveam ca să mă îndepărtez de ea. Pe de altă parte, nu ştiu ce aş fi făcut dacă aş fi plecat, pentru că îmi e greu să-mi imaginez o zi departe de ea. Am greşit că nu am plecat când am avut şansa? Ce mai pot face în situaţia asta?